BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman'ın transferin gözdesi olan Dorukhan Tozök için yaptığı "Henüz resmi teklif almadık" açıklamasından kısa süre sonra çok önemli bir gelişme yaşandı.

KAPIYI ÇALDI

İtalyan futbolunun köklü kulüplerinden Lazio, genç futbolcu için Beşiktaş'ın kapısını çalarak resmi teklifini sundu. Alınan bilgilere göre Lazio'nun bonuslarla birlikte Siyah-Beyazlılar'a 7 milyon Euro önerdiği belirlendi.

RAKAM AZ BULUNDU

Beşiktaş yönetiminin bu rakamı çok az bulduğu belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar'ın en az 12 milyon Euro istediği de ifade ediliyor.

GÖNLÜ İNGİLTERE'DE!

Kısa süre içinde transferin gözdesi haline geeln Dorukhan'ın gönlünde İngiltere olduğu öğrenildi. Genç yıldız Premier Lig'de oynamak istiyor.