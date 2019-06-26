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’ın pazarlığı sürüyor

ile anlaşan ’ın Gumares ile pazarlıkları sürüyor. Portekiz kulübünün 1.5 milyon Euro’luk teklifi kabul etmediği ve 2.5 milyon Euro’da direttiği öğrenildi.

1.5 milyon euro’yu kabul etmedıler

ile anlaşan 'ın Gumares ile pazarlıkları sürüyor. Portekiz kulübünün 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği ve 2.5 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. ABD'li yıldızın taliplerinin çok olması yönetimin işini zorlaştırıyor

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