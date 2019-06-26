Tyler Boyd ile anlaşan Beşiktaş'ın Gumares ile pazarlıkları sürüyor. Portekiz kulübünün 1.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etmediği ve 2.5 milyon Euro'da direttiği öğrenildi. ABD'li yıldızın taliplerinin çok olması yönetimin işini zorlaştırıyor