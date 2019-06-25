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Başkanı Ağaolu: 25 milyon euro vereyim bana bir Abdulkadir getirin

Başkanı , “Mbappe için 210 milyon Euro telaffuz ediliyorsa, bir Mbappe 10 tane değil, değil mi?” diye konuştu...

25 milyon vereyim bana bir Abdulkadir getirin

AHMET Ağaoğlu transferin gözdesi Abdülkadir Ömür için konuştu. Ağaoğlu, "Bize teklifi getirdikleri zaman 'Size 25 milyon Euro vereyim, bana bir tane daha Abdülkadir getirin' dedim. Birbirlerine bakıyorlar... Yok... O yetenekte Avrupa'da o yaş grubunda tahmin ediyorum 10-15 oyuncu var. Mbappe için 210 milyon Euro gibi rakam telaffuz ediliyorsa, bir Mbappe 10 tane değil, değil mi?" dedi.


AĞAOĞLU, Abdülkadir Ömür'ün yeni sezonda kadroda olacağını birkez daha dile getirdi.

Ersun Yanal'ın şampiyonlukla ilgili iddialı sözlerine de yanıt veren Ağaoğlu, "Biz bu sene şampiyon olacağız', diğerleri ne olacak peki? Rakiplere saygısızlıktır bu" dedi.

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