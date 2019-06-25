YAZ transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de Max Kruse için geri sayım başladı. Sezonun bitmesinin ardından Los Angeles'a giden Alman golcü, önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi. Fenerbahçe, Kruse'ye yıllık garanti 2.5 milyon Euro verecek.