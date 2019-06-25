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Kruse 'ye haber gönderdi: Geliyorum!

’nin her konuda anlaşma sağladığı : “’tan önce ’ya gideceğim. Ailemle görüşüp imza için ’a geleceğim” dedi.

Max Kruse: Geliyorum

YAZ transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de Max Kruse için geri sayım başladı. Sezonun bitmesinin ardından Los Angeles'a giden Alman golcü, önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi. Fenerbahçe, Kruse'ye yıllık garanti 2.5 milyon Euro verecek.

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