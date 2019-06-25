YAZ transfer döneminin en hızlı takımlarından birisi olan Fenerbahçe'de Max Kruse için geri sayım başladı. Sezonun bitmesinin ardından Los Angeles'a giden Alman golcü, önceki gün sportif direktör Damien Comolli ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Kruse, "Birkaç gün içinde Almyanya'ya döneceğim. Ailemle görüşüp ardından imza için İstanbul'a geleceğim" dedi. Fenerbahçe, Kruse'ye yıllık garanti 2.5 milyon Euro verecek.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.