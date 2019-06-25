BİRÇOK isimle ön anlaşma yapmasına rağmen henüz resmi bir transfere imza atmayan Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'de... UEFA anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar'da herkes Senegalli yıldızla ilgili pazarlıkların bitmesini bekliyor.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR

SUUDI Arabistan kulübü Al Nassr ile masaya oturan Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde sonuca ulaşacağı belirtiliyor. Diagne'den 15 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleniyor.

SON DURUMU GÖRÜŞTÜLER

BODRUM'daki tatilini bitirip İstanbul'a dönen teknik direktör Fatih Terim, Florya'da kurmayları ile bir araya geldi. Yapılan transfer zirvesinde gelinen son durum masaya yatırıldı.

İLK İMZAYI BABEL ATACAK

DIAGNE'nin satışı sonrası eli rahatlayacak olan Galatasaray yönetimi ardından Fatih Terim'in listesinde isimleri bir bir bitirecek. İlk imzayı Ryan Babel'in imzalayacağı öğrenildi.

AYRILIĞI AN MESELESİ

AL Nassr ile anlaşmaya sağlayan Diagne'nin satışının kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.