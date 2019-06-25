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'da Diagne'ye bağlı

anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar’ın bütün planı Diagne’ye bağlı... Eğer ile kesin anlaşma sağlanırsa hemen düğmeye basılacak ve Terim’in listesindeki isimler bir bir alınacak.

Florya'da gözler Diagne'de

BİRÇOK isimle ön anlaşma yapmasına rağmen henüz resmi bir e imza atmayan Galatasaray'da gözler Mbaye Diagne'de... UEFA anlaşması nedeniyle oyuncu satmak zorunda olan Sarı-Kırmızılılar'da herkes Senegalli yıldızla ilgili pazarlıkların bitmesini bekliyor.

15 MİLYON EURO BEKLENİYOR
SUUDI Arabistan kulübü Al Nassr ile masaya oturan Galatasaray yönetiminin kısa süre içinde sonuca ulaşacağı belirtiliyor. Diagne'den 15 milyon Euro'ya yakın bir gelir bekleniyor.

SON DURUMU GÖRÜŞTÜLER
BODRUM'daki tatilini bitirip İstanbul'a dönen teknik direktör Fatih Terim, Florya'da kurmayları ile bir araya geldi. Yapılan transfer zirvesinde gelinen son durum masaya yatırıldı.

İLK İMZAYI BABEL ATACAK
DIAGNE'nin satışı sonrası eli rahatlayacak olan Galatasaray yönetimi ardından Fatih Terim'in listesinde isimleri bir bir bitirecek. İlk imzayı Ryan Babel'in imzalayacağı öğrenildi.

AYRILIĞI AN MESELESİ
ile anlaşmaya sağlayan Diagne'nin satışının kısa süre içinde bitmesi bekleniyor.

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