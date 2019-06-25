BEŞİKTAŞ için Çizme'den ilginç bir iddia ortaya atıldı. Siyah-Beyazlı yönetim yeni sezonda uygun ekonomik koşullarda iyi bir kadro kurma uğraşı verirken İtalya'nın Parmatoday sitesi heyecan yaratan bir iddia ortaya attı. Haberde Beşiktaş'ın Gervinho ile ilgilendiği vurgulandı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

PARMA'DA yılda 1.3 milyon Euro kazanan Fildişili yıldız için Beşiktaş'ı daha iyi bir rakamı ödemeye razı olduğu öne sürülerek, "Parma ile görüşmeler başlayacak" dendi.

F.BAHÇE&G.SARAY DA İSTİYOR

HABERDE Beşiktaş'ın dışında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da Gervinho ile ilgilendiğine dikkat çekilerek, "Temaslar devam ediyor. Her an yeni bir gelişme olabilir" denildi.

30 MAÇTA 11 KEZ FİLELERİ SARSTI

FUTBOL hayatına Fransız ekibi Le Mans'ta başlayan Fildişili futbolcu 3 sezon Hebel'de oynadıktan sonra gittiği Parma'da 30 resmi karşılaşmada fileleri 11 kez sarstı.

2 KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

Parma'da mutlu olmadığı öğrenilen Gervinho'nun gerçek yeri sol kanat olmasına rağmen sağda da oynayabilmesi en büyük avantaj olarak gösteriliyor.

Gervinho Parma'dan önce Hebei, Roma, Arsenal ve Lille forması giydi. Büyük katkı sağladı.