BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman yayıncı kuruş beIN Sports'a önemli açıklamalarda bulundu. Başakşehir'den Visca, İrfan Can Kahveci ve Mahmut Tekdemir'e talip oldukları yönündeki iddiaları yanıtlayan Orman, "Göksel Gümüşdağ bizim yakın dostumuzdur. Abdullah hoca ile 5 yıllık kontratları varken sözleşmelerini feshettiler. Samimiyetle söylüyorum, onlarla görüştüğümüz tek oyuncu yok" dedi. Burak için gelen tekliflerden tatmin olmadığını belirten Orman, Kagawa için ise "İspanya hayali var ama temmuzda tekrar konuşacağız" dedi.

FABRİ GERİ DÖNMEYECEK

ÖNÜMÜZDEKİ sezon Beşiktaş'ın kalesini Karius'un koruyacağını söyleyen Fikret Orman, "Yabancı bir kaleci aldığımızda onun benchte durma durumu yok. Öyle bir düşüncemiz yok. Utku'ya şans tanımamız gerektiğini düşünüyoruz 2. kaleci olarak. Fabri'yi düşünmüyoruz" ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE İYİ İŞ BAŞARDI

ORMAN, "Fener Ol iddialı bir kampanyaydı. Tahmin etmiyordum ama önemli bir işi başardılar" dedi.