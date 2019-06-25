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Bakan Kasapoğlu ve 'den Başkanı Ceferin'e ziyaret

Gençlik ve ve Başkanı , Başkanı Ceferin ile bir araya geldi. Görüşmede borç yapılandırılması ve Türk futbolundaki gelişmeler ele alındı...

UEFA’ya büyük çıkarma

GENÇLİK ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile Başkanı Nihat Özdemir, UEFA Başkanı Ceferin'i makamında ziyaret ederken, Türk kulüplerinin mali yapısıyla ilgili görüşmeler yapıldı. Ceferin, Türkiye Devleti'nin ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu çabasını takdir ettiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, Türk futbolunun önemli sorununun finansal konularda yaşanan problemler olduğunu aktararak, "Kulüplerimiz bazındaki büyük borçlanmalar, bütün kulüplerimizi içine alan bir girdaba dönüşmüş durumda. Bu girdaptan şeffaflık ve kurumsallık anlayışıyla ilkelerimizden ödün vermeden çıkacağız" dedi.

İŞBİRLİĞİMİZ GÜÇLENECEK!
TFF Başkanı , "Olumlu bir görüşme oldu. İşbirliğimiz daha da güçlenecek. güçlü bir ülke. Bu gücümüzü de üstlendiğimiz 2 final organizasyonunda göstereceğiz" dedi.

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