Trabzonspor forvet transferine odaklandı. Rodallega'nın Denizlispor'a imza atmasından sonra golcü arayışlarına hız veren Bordo-Mavili yöneticiler Alman ekiplerinden Hoffenheim'de oynayan Adam Szalai için harekete geçti.
6 GOL KAYDETTİ
Trabzonspor Yönetimi'nin 31 yaşındaki Macar futbolcu için Alman kulübünün kapısını bu hafta çalacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'de 37 resmi karşılaşmada 6 gol atan Adam Szalai için 1.5 milyon Euro'luk bir teklif yapılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
11 SEZONDUR ALMANYA'DA FORMA GİYDİ
Adam Szalai 11 sezondur Almanya'da top koşturuyor. Macar futbolcu sırasıyla Mainz, Schalke, Hannover ve Hoffenheim'de forma giydi.
6 GOL KAYDETTİ
Trabzonspor Yönetimi'nin 31 yaşındaki Macar futbolcu için Alman kulübünün kapısını bu hafta çalacağı öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Hoffenheim'de 37 resmi karşılaşmada 6 gol atan Adam Szalai için 1.5 milyon Euro'luk bir teklif yapılmasının planlandığı gelen bilgiler arasında.
11 SEZONDUR ALMANYA'DA FORMA GİYDİ
Adam Szalai 11 sezondur Almanya'da top koşturuyor. Macar futbolcu sırasıyla Mainz, Schalke, Hannover ve Hoffenheim'de forma giydi.
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