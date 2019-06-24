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’te açık ara önde

Sırp golcü için kendisine bonuslarla birlikte 4.5, kulübü Fulham’a da 2.5 milyon Euro kiralama teklifi yapan ’nin verdiği rakamlara yaklaşan olmadı. İngiliz basını Mitrovic’i Fenerbahçe’ye yakın görüyor.

Mitrovic’te açık ara Fener
Müthiş bir tempoda transfer sezonunu yürüten Fenerbahçe'de kadroya katılmak istenen önemli isimlerden bir tanesi de 24 yaşındaki Sırp golcü Aleksander Mitrovic. Mitrovic'i küme düşen Fulham'dan 1 yıllığına kiralamak isteyen Fenerbahçe bonuslarla birlikte toplam 7 milyon Euro'luk bir paket sunmuş ve haber beklemeye başlamıştı. İngiliz basını da Mitrovic için en cazip teklifin



F.Bahçe'den geldiği ve Sırp golcünün kulübüne yakın olduğunu iddia etti. Mitrovic için önümüzdeki günlerde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

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