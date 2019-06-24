Bugünkü
Takvim

Eren Derdiyok Göztepe'ye

İzmir temsilcisi, G.Saray ile sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok’a teklif yaptı. Anlaşma an meselesi... Geçen sezon G.Saray ile 18 maça çıkan Eren 10 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

Eren Derdiyok Göztepe'ye
G.Saray'la sözleşmesi biten ve serbest kalan Eren Derdiyok'a Göztepe talip oldu. Yıldız futbolcunun Almanya'daki menajeri ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar anlaşmaya çok yakın. Eren'in de Göztepe'de forma giymeye çok sıcak baktığı öğrenilirken, Başkan Mehmet Sepil'in bu transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi. Geçen sezon G.Saray ile 18 maça çıkan Eren 10 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriEren Derdiyok Göztepe'ye
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri