Eren Derdiyok Göztepe'ye İzmir temsilcisi, G.Saray ile sözleşmesi sona eren Eren Derdiyok’a teklif yaptı. Anlaşma an meselesi... Geçen sezon G.Saray ile 18 maça çıkan Eren 10 gol ve bir asistlik performans sergiledi.

G.Saray'la sözleşmesi biten ve serbest kalan Eren Derdiyok'a Göztepe talip oldu. Yıldız futbolcunun Almanya'daki menajeri ile görüşmelerini sürdüren Sarı-Kırmızılılar anlaşmaya çok yakın. Eren'in de Göztepe'de forma giymeye çok sıcak baktığı öğrenilirken, Başkan Mehmet Sepil'in bu transferi bir an önce bitirmek istediği ifade edildi. Geçen sezon G.Saray ile 18 maça çıkan Eren 10 gol ve bir asistlik performans sergiledi.