Beşiktaş'tan transfer taarruzu... Bir süredir alınacak oyuncular için çalışmalar yapan Siyah- Beyazlı yönetim belirlediği isimler için somut adım atacak. Öncelikle Tyler Boyd, Douglas, Bachirou ve Umut Meraş için bu hafta içinde görüşmelerin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Başkan Fikret Orman'ın Serdal Adalı ve Umut Güner'le birlikte bir görüşme yaparak izlenecek yol haritasını belirlediği ortaya çıktı. 4 futbolcunun transferi için görev bölümü yapıldı.
DOUGLAS'I ADALI BİTİRECEK
Douglas için Serdal Adalı'nın bu oyuncunun menajeriyle görüşerek transferi bitireceği öğrenildi. Malmölü Bachirou ve Tyler Boyd için de Umut Güner'in uğraş vereceği öne sürüldü.
ORMAN DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş Başkanı Orman'ın ise Umut Meraş ve Erzurumsporlu Taylan için 2 kulübün başkanıyla bu hafta içersinde görüşmesi bekleniyor.
ATİBA'NIN YERİNE GELECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Fransız Bachirou'yu Atiba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.
YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Başkan Fikret Orman'ın Serdal Adalı ve Umut Güner'le birlikte bir görüşme yaparak izlenecek yol haritasını belirlediği ortaya çıktı. 4 futbolcunun transferi için görev bölümü yapıldı.
DOUGLAS'I ADALI BİTİRECEK
Douglas için Serdal Adalı'nın bu oyuncunun menajeriyle görüşerek transferi bitireceği öğrenildi. Malmölü Bachirou ve Tyler Boyd için de Umut Güner'in uğraş vereceği öne sürüldü.
ORMAN DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş Başkanı Orman'ın ise Umut Meraş ve Erzurumsporlu Taylan için 2 kulübün başkanıyla bu hafta içersinde görüşmesi bekleniyor.
ATİBA'NIN YERİNE GELECEK
Beşiktaş Yönetimi'nin Fransız Bachirou'yu Atiba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.
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