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Dört koldan hücum! de bu hafta dev adım atacak!

Başkan , ve ’le birlikte bu hafta 4 futbolcu için düğmeye basacak. Bachirou, , Douglas ve ’ın leri için tüm kozlar masaya yatırılacak.

Dört koldan hücum
Beşiktaş'tan taarruzu... Bir süredir alınacak oyuncular için çalışmalar yapan Siyah- Beyazlı yönetim belirlediği isimler için somut adım atacak. Öncelikle Tyler Boyd, Douglas, Bachirou ve Umut Meraş için bu hafta içinde görüşmelerin yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK
Başkan Fikret Orman'ın Serdal Adalı ve Umut Güner'le birlikte bir görüşme yaparak izlenecek yol haritasını belirlediği ortaya çıktı. 4 futbolcunun transferi için görev bölümü yapıldı.



DOUGLAS'I ADALI BİTİRECEK
Douglas için 'nın bu oyuncunun menajeriyle görüşerek transferi bitireceği öğrenildi. Malmölü Bachirou ve için de 'in uğraş vereceği öne sürüldü.



ORMAN DEVREYE GİRECEK
Beşiktaş Başkanı Orman'ın ise Umut Meraş ve Erzurumsporlu Taylan için 2 kulübün başkanıyla bu hafta içersinde görüşmesi bekleniyor.



ATİBA'NIN YERİNE GELECEK
Yönetimi'nin Fransız Bachirou'yu Atiba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.

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