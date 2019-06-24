Banega için yeni hamle

Galatasaray Ever Banega için şartları zorlamaya kararlı. Sarı-Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla ile bir görüşme yapacak. Burada İspanyol kulübünün yöneticilerinin ikna edilmeye çalışılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.
- Spor
- 24.06.2019
- Gazete
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