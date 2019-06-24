Banega için yeni hamle Yönetim Sevilla ile görüşme yaparak 2. teklifini sunacak.

Galatasaray Ever Banega için şartları zorlamaya kararlı. Sarı-Kırmızılı yönetim Fatih Terim'in takımda görmeyi çok istediği Arjantinli orta saha oyuncusu için Sevilla ile bir görüşme yapacak. Burada İspanyol kulübünün yöneticilerinin ikna edilmeye çalışılacağı gelen bilgiler arasında yer alıyor.