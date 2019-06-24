Arjantin Katar’ı yıktı zirvenin sahibi çeyrek finale çıktı

Copa Amerika'da heyecan hız kesmiyor. B Grubu'nda Arjantin, Katar'ı 2-0 mağlup etti ve grubu 2. sırada bitirerek adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin'in gollerini 4. dakikada Martinez ve 82. dakikada Agüero kaydetti. A Grubun'da ise Brezilya önceki gün Peru'yu devirerek çeyrek finale yükseldi.
- Spor
- 24.06.2019
- Gazete
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