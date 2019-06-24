Abdullah Avcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir panele katıldı. Burada genç yeteneklerin kariyer planlamaları tartışıldı. Avcı, "Türkler yetenekli. Alman Milli Takımı'nın en iyi 2 oyuncusu da Türk. Bizim esas sıkıntımız eğitim ve organizasyonla ilgili. Çünkü Almanya'nın sistemi bizden çok iyi" ifadesini kullandı.
- Spor
- 24.06.2019
- Gazete
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