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: Türkler yetenekli

’nde konuşan , “Alman ’nın en iyi 2 oyuncusu Türk”dedi.

Türkler yetenekli
Abdullah Avcı, İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde bir panele katıldı. Burada genç yeteneklerin kariyer planlamaları tartışıldı. Avcı, "Türkler yetenekli. Alman Milli Takımı'nın en iyi 2 oyuncusu da Türk. Bizim esas sıkıntımız eğitim ve organizasyonla ilgili. Çünkü 'nın sistemi bizden çok iyi" ifadesini kullandı.

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