Bugünkü
Takvim

2 yıl daha Vestel'le

Vestel, 2 yıl daha ’nin ana isim sponsoru olmaya devam edecek.

Vestel’le 2 yıl daha
2016/17 sezonundan beri Türk voleybolunun ana sponsoru olan Vestel, sözleşmesini 2 yıl daha uzattı. "Anlaşma kapmasında iki sezon daha Vestel Venus Sultanlar Ligi olarak anılmaya devam edecek. Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler "Hem Türk voleybolunun ana sponsoru olmaktan hem de Cumhuriyet tarihinin en büyük kadın hareketi olan kadın voleybolumuzla omuz omuza yürümekten hep mutluluk duyduk" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriTürkiye Kadınlar Voleybol Ligi 2 yıl daha Vestel'le
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri