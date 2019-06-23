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'da için gözler ’ya çevrildi

​Yönetimi'nin 'da oynayan Macar futbolcu için yaptığı teklifin cevabını beklediği ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetimin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediği ve bunun için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.

Adam Nagy için gözler Bologna’ya çevrildi
Trabzonspor ​Yönetimi'nin Bologna'da oynayan Macar futbolcu Adam Nagy için yaptığı teklifin cevabını beklediği ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetimin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediği ve bunun için görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Orta sahanın ortasında görev yapan Adam Nagy geçtiğimiz sezon 16 kez Bologna forması giyerken başarılı bir performans sergilemişti.

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