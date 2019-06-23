Trabzonspor ​Yönetimi'nin Bologna'da oynayan Macar futbolcu Adam Nagy için yaptığı teklifin cevabını beklediği ortaya çıktı. Bordo-Mavili yönetimin 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralamak istediği ve bunun için görüşmeler yaptığı öne sürüldü. Orta sahanın ortasında görev yapan Adam Nagy geçtiğimiz sezon 16 kez Bologna forması giyerken başarılı bir performans sergilemişti.