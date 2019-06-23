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Portekiz basını duyurdu: ’da fark 1 milyon euro

O Jogo gazetesi, “F.Bahçe teklifini 4 milyon Euro’ya çıkardı. ise 5 milyon Euro istiyor” dedi.

Fejsa’da fark 1 milyon euro

F.Bahçe transferi için büyük uğraş verdiği Ljubomir Fejsa konusunda Benfica ile pazarlıklarını sürdürüyor... Sırp ön libero ile her konuda anlaşan Sarı- Lacivertliler, Portekiz kulübünü iknaya çalışıyor. O Jogo gazetesi, Fenerbahçe'nin son yapılan görüşmede teklifini 4 milyon Euro'ya çıkardığını, buna karşın Benfica'nın ise 5 milyon Euro istediğini yazdı. Transferin kısa süre içinde sonuçlanması bekleniyor.

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