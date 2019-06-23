Tatilini Bodrum'da sürdüren Fatih Terim bir yandan da yeni sezona hazırlanıyor. İmparator, ultrAslan atkısı ile bir poz verdi ve sosyal medyadan paylaştı. TATİLİNİ Bodrum'da sürdüren Fatih Terim bir yandan da yeni sezona hazırlanıyor. İmparator, ultrAslan atkısı ile bir poz verdi ve sosyal medyadan paylaştı.
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