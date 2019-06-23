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’da sezona hazırlanıyor

Tatilini 'da sürdüren bir yandan da yeni sezona hazırlanıyor. İmparator, ultrAslan atkısı ile bir poz verdi ve sosyal medyadan paylaştı.

Terim Bodrum’da sezona hazırlanıyor
TATİLİNİ Bodrum'da sürdüren Fatih Terim bir yandan da yeni sezona hazırlanıyor. İmparator, ultrAslan atkısı ile bir poz verdi ve sosyal medyadan paylaştı.

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