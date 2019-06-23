Halil Dervişoğlu Trabzonspor ile Beşiktaş'ı karşı karşıya getirdi. Bordo-Mavili yönetim bir süredir gündeminde olan 19 yaşındaki golcü için Hollanda ekibi Rotterdam'a 700 bin Euro'luk bir teklif sunarak beklemeye geçmişti.

BEŞİKTAŞ DA ÇOK İSTİYOR

TRABZONSPOR Halil için girişimlerini sürdürürken bu futbolcu için Beşiktaş da devreye girdi. Bu gelişme üzerine Karadeniz ekibi Rotterdam'a yeni bir teklif yöneltti.

MEHMET YİĞİT ALP DEVREDE

GÖRÜŞMELERİ yürüten Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Rotterdam'ın yolunu tutan Alp burada Rotterdam Kulübü'nün sportif direktörü Henk van Stee ile bir araya geldi. Yiğit burada Halil için yeni bir teklif sundu. 2 kulüp arasında pazarlıklar devam ediyor.