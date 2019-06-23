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için bastırıyor

asıllı ’li kanat oyuncusu için ile pazarlıklarını sürdürüyor. Yeni Zelanda asıllı ABD'li kanat oyuncusu için kulübü Vitoria Guimares ile görüşen yönetimin 1 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı.

Tyler Boyd için sıkı pazarlık

Kartal transferde arayışlarını sürdürürken geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan için bastırıyor. asıllı 'li kanat oyuncusu için kulübü ile görüşen yönetimin 1 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Portekiz kulübünün 1 milyon 250 bin Euro talep ettiği ve görüşmelerin tam gaz devam ettiği ortaya çıktı. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon 'de 14 maçta 6 gol atarken 4 asist yaptı.

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