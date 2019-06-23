Kartal transferde arayışlarını sürdürürken geçtiğimiz sezon Ankaragücü'nde kiralık olarak oynayan Tyler Boyd için bastırıyor. Yeni Zelanda asıllı ABD'li kanat oyuncusu için kulübü Vitoria Guimares ile görüşen yönetimin 1 milyon Euro'luk bir teklif sunduğu ortaya çıktı. Portekiz kulübünün 1 milyon 250 bin Euro talep ettiği ve görüşmelerin tam gaz devam ettiği ortaya çıktı. Tyler Boyd geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 14 maçta 6 gol atarken 4 asist yaptı.