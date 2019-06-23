Beşiktaş önemli bir transferi gerçekleştirmek üzere... Yeni sezonda savunmayı güçlendirmek isteyen Siyah- Beyazlı yönetim geçen sezon Sivasspor'da oynayan Brezilyalı sağ bek Douglas'ı transfer etmek için çok önemli ilerlemeler sağladı.

ABDULLAH AVCI ÖZELLİKLE İSTEDİ

BARCELONA ile olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde bulunan Douglas'ı özellikle Abdullah Avcı'nın istediği öğrenildi. Bunun üzerine harekete geçen yönetim dev bir adım attı.

YILLIK 1.5 MİLYON EURO ALACAK

DOUGLAS'A yıllık 1.5 milyon Euro teklif eden Beşiktaş Brezilyalı yıldızdan olumlu cevap aldı. 2 tarafın imza parası pazarlığı yaptığı ve bu konuda da çok önemli bir pürüzün kalmadığı gelen bilgiler arasında yer alıyor.

2+1 SENELİK SÖZLEŞME

BREZİLYALI futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanacağı belirlendi. Sivasspor formasıyla geçtiğimiz sezon 32 maça çıkan Douglas 3 gol, 7 asistlik bir performans sergilemeyi başarmıştı.

SAMBACI TECRÜBE KOKUYOR

Douglas ​Barcelona'nın dışında Benfica, Sporting Gijon, Sao Paulo ve Goias gibi güçlü ve tanınmış takımların formaları giydi. Tecrübeli star performansıyla her zaman güven bir oyuncu profili çizdi.