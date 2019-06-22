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Millilerin smokin şıklığı

’ın resmi tedarikçisi Damat’ın fotoğraf çekimleri çok renkli anlara sahne oldu. Milliler fotoğrafçı Emre Güven’e poz verirken son derece eğlenceli dakikalar yaşadılar.

Millilerin smokin şıklığı

MİLLİ Futbol Takımları Resmi Kıyafet Tedarikçisi Damat'ın Milli Takım oyuncuları ile yaptığı fotoğraf çekimi göz kamaştırdı. A Milli Futbol Takımımız'ın oyuncuları kamp dönemlerinde Damat fotoğraf çekimi için bir araya geldi. Çekime katılan Burak Yılmaz, Cengiz Ünder, Emre Belözoğlu, Cenk Tosun, Yusuf Yazıcı ve Hakan Çalhanoğlu Damat smokinleri ile fotoğrafçı Emre Güven'e poz verirken keyifli dakikalar geçirdi.

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