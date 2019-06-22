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için bastırıyor

ile anlaşan , ’in fiyat kırması için bastırıyor. Sevilla ise pusuda bekliyor. İrfan Can'ın F.Bahçe'de oynamak istemesi Sarı- Lacivertli yönetimin en büyük kozu.

İrfan Can için kıran kırana

F.BAHÇE'NİN kadrosuna katmak istediği Başakşehir'li İrfan Can Kahveci'nin transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Emre Belözoğlu'nun yönetime "mutlaka alınmalı" dediği İrfan Can ile olumlu görüşme yapan F.Bahçe, Başakşehir'den indirim bekliyor.

7 MİLYON İSTEDİ​
Başakşehir 7 milyon Euro'da ısrar ederken Fenerbahçe 5.5 milyon Euro veriyor. Ancak İrfan Can'ın F.Bahçe'de oynamak istemesi Sarı- Lacivertli yönetimin en büyük kozu.

FENERBAHÇE'NİN ACELESİ VAR
Fener yönetimi başta Sevilla olmak üzere bir çok Avrupa kulübünün takibinde olan İrfan Can'ın fiyatı daha fazla yükselmeden önümüzdeki hafta önemli bir mesai sarfedecek.

ÇOK İSTİKRARLI​ BiR SEZONU GERİDE BIRAKTI
Medipol Başakşehir formasıyla geçtiğimiz sezon 37 maçta forma giyen Kahveci 4 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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