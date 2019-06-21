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'e kavuşmak istiyor! Ya takas ya kiralama

Sevilla’nın için 15 milyon+ teklifi masada. Ama F.Bahçe bu teklifi kabul etmese bile Kjaer’i kadrosuna katmayı hedefliyor. Sarı-Lacivertli kurmaylar Kjaer'i kadrosuna katmak için 2 formülün üzerinde duruyor.

Ya takas ya kiralama

YENİ sezonda şampiyon kadroyu oluşturmak için yoğun çaba sarfeden diğer taraftan da UEFA'nın FFP ile ilgili kararını bekleyen Fenerbahçe'nin, stoper mevkisi için önemli bir planı var. Sarı-Lacivertli kurmaylar Kjaer'i kadrosuna katmak için 2 formülün üzerinde duruyor.

KJAER İÇİN BİR PLAN DAHA VAR
SEVILLA Fenerbahçe'ye Eljif Elmas için 15 milyon Euro+Kjaer teklifini sunmuştu. Bu teklif kabul edilirse bir sorun yok. Ancak kabul edilmezse Kjaer için bir plan daha var.

OPSİYONLU KİRALAMA MASADA
FENERBAHÇE, teklifi kabul etmezse stoper i yapan Sevilla'dan Simon Kjaer'i kiralamak için düğmeye basacak. Satın alma opsiyonu yine Sevilla'dan alınması sağlanacak.

SATIN ALMA OPSİYONU 7 MİLYON
KİRALAMA seçeneği devreye sorulurken Kjaer'in yüksek olan yıllık ücretinden dolayı kiralama ücreti de düşük tutulması hedefleniyor. Satın alma opsiyonu ise 7 milyon Euro civarında olacak.

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