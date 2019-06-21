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Adı ile anılan Welbeck’in menajeri açıkladı: Resmi teklif gelmedi

İsmi ile anılan 'in haklarını elinde bulunduran açıklamalar yaptı. Welbeck’in menajeri, “Türkiye’den teklif yok” dedi.

Resmi teklif gelmedi
İsmi Galatasaray ile anılan Danny Welbeck'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Serhat Altıncı açıklamalar yaptı. Altıncı, "Ülkemizden herhangi bir takımla görüşmedik. Türkiye'den şu ana kadar teklif almadık" diye konuştu.

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