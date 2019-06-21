İsmi Galatasaray ile anılan Danny Welbeck'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Serhat Altıncı açıklamalar yaptı. Welbeck’in menajeri, “Türkiye’den teklif yok” dedi. İsmi Galatasaray ile anılan Danny Welbeck'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Serhat Altıncı açıklamalar yaptı. Altıncı, 'Ülkemizden herhangi bir takımla görüşmedik. Türkiye'den şu ana kadar teklif almadık' diye konuştu.
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