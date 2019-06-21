İsmi Galatasaray ile anılan Danny Welbeck'in Türkiye haklarını elinde bulunduran Serhat Altıncı açıklamalar yaptı. Altıncı, "Ülkemizden herhangi bir takımla görüşmedik. Türkiye'den şu ana kadar teklif almadık" diye konuştu.