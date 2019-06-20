Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Ever Banega ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
4 MİLYON EURO
İspanyol kulübü oyuncusuna yeni bir sözleşme önerdi ancak bu teklif geri çevrildi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Sevilla o bölgeye oyuncu bile bakmaya başladı. İspanyol kulübü Eibar'dan Joan Jordan'ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Galatasaray, Ever Banega için İspanyol ekibi Sevilla'yı 4 milyon Euro bonservis teklif etmişti.
4 MİLYON EURO
İspanyol kulübü oyuncusuna yeni bir sözleşme önerdi ancak bu teklif geri çevrildi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Sevilla o bölgeye oyuncu bile bakmaya başladı. İspanyol kulübü Eibar'dan Joan Jordan'ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Galatasaray, Ever Banega için İspanyol ekibi Sevilla'yı 4 milyon Euro bonservis teklif etmişti.
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