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'ın gündemindeki Banega, ’yı reddetti

'ın listesinde yer alan ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. İspanyol kulübü Arjantinli yıldıza yeni bir sözleşme önerdi ancak ‘ret’ yanıtı aldı... o bölgeye yeni bir oyuncu bakıyor.

Sevilla’yı reddetti
Galatasaray'ın listesinde yer alan Ever Banega ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

4 MİLYON EURO
İspanyol kulübü oyuncusuna yeni bir sözleşme önerdi ancak bu teklif geri çevrildi. İspanyol medyasında çıkan haberlere göre Sevilla o bölgeye oyuncu bile bakmaya başladı. İspanyol kulübü Eibar'dan Joan Jordan'ı transfer etmek için görüşmelerini sürdürüyor. Bilindiği gibi Galatasaray, için İspanyol ekibi Sevilla'yı 4 milyon Euro bonservis teklif etmişti.

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