Tarihe geçen kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimin belirlediği yeni kombine fiyatları çok büyük bir tepki topladı... Yönetimin geçen sezonki fiyatlara göre 200 lira ile 550 lira arasında değişen zamlar yapmasına taraftarlar adeta isyan bayrağını açtı. Sosyal medyada yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetim hakkında sert ifidaler kullandı.
SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI
Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor. Geçen sezon her maç tribünleri doldurduk. Yardım kampanyasına katıldık. Bu kadar da fazla artık yeter" dedi. 1907 Gençlik Taraftar Grubu da sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
3450 LİRADAN 4000 LİRAYA ÇIKTI
Açıklamada, "Fahiş fiyatlar bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadesi kullanıldı. Yönetim 1200 lira olan en ucuz kombine fiyatını 1400 liraya, 3450 lira olan Maraton ve Fenerium alt tribün biletlerini ise 550 lira zamla 4000 liraya çıkarmıştı.
ŞİMDİ GÖZLER BAŞKAN KOÇ'TA
Taraftarların sosyal medyada gösterdiği sert tepkiye Ali Koç'un vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.
Bir grup Fenerbahçe taraftarı zamları protesto etmek için Ülker Stadı'nın yakınına "Müşteri değiliz taraftarız" yazılı bir pankart açtı.
SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI
Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor. Geçen sezon her maç tribünleri doldurduk. Yardım kampanyasına katıldık. Bu kadar da fazla artık yeter" dedi. 1907 Gençlik Taraftar Grubu da sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.
3450 LİRADAN 4000 LİRAYA ÇIKTI
Açıklamada, "Fahiş fiyatlar bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadesi kullanıldı. Yönetim 1200 lira olan en ucuz kombine fiyatını 1400 liraya, 3450 lira olan Maraton ve Fenerium alt tribün biletlerini ise 550 lira zamla 4000 liraya çıkarmıştı.
ŞİMDİ GÖZLER BAŞKAN KOÇ'TA
Taraftarların sosyal medyada gösterdiği sert tepkiye Ali Koç'un vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.
Bir grup Fenerbahçe taraftarı zamları protesto etmek için Ülker Stadı'nın yakınına "Müşteri değiliz taraftarız" yazılı bir pankart açtı.
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