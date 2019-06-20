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'de kombinelere yapılan taraftarların büyük tepkisini çekti

Kombine biletlere 200 lira ile 1000 lira arasında yapılması çok büyük tepki topladı. daki yorumlarda, “Yönetim her şeyi taraftarın sırtını yüklüyor. Bu kadar da fazla, artık yeter” ifadesi kullanıldı.

Kombine isyanı
Tarihe geçen kötü bir sezonu geride bırakan Fenerbahçe'de yönetimin belirlediği yeni kombine fiyatları çok büyük bir tepki topladı... Yönetimin geçen sezonki fiyatlara göre 200 lira ile 550 lira arasında değişen lar yapmasına taraftarlar adeta isyan bayrağını açtı. da yapılan yorumlarda Başkan Ali Koç ve yönetim hakkında sert ifidaler kullandı.

SERT AÇIKLAMALAR YAPILDI
Taraftarlar yaptıkları yorumlarda, "Yönetim tüm yükleri bizim sırtımıza yüklüyor. Geçen sezon her maç tribünleri doldurduk. Yardım kampanyasına katıldık. Bu kadar da fazla artık yeter" dedi. 1907 Gençlik Taraftar Grubu da sosyal medyadan bir açıklama yayınladı.

3450 LİRADAN 4000 LİRAYA ÇIKTI
Açıklamada, "Fahiş fiyatlar bizi hayal kırıklığına uğrattı" ifadesi kullanıldı. Yönetim 1200 lira olan en ucuz kombine fiyatını 1400 liraya, 3450 lira olan Maraton ve Fenerium alt tribün biletlerini ise 550 lira zamla 4000 liraya çıkarmıştı.



ŞİMDİ GÖZLER BAŞKAN KOÇ'TA
Taraftarların sosyal medyada gösterdiği sert tepkiye 'un vereceği yanıt büyük bir merakla bekleniyor.



Bir grup taraftarı zamları protesto etmek için Ülker Stadı'nın yakınına "Müşteri değiliz taraftarız" yazılı bir pankart açtı.

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