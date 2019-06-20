İsmi yoğun bir şekilde Avrupa devleri ile anılan Fenerbahçeli Eljif Elmas'la ilgili İtalyan basınından çok flaş bir iddia geldi... Çizme'de yayın yapan gazete ve internet sitelerine göre Sarı- Lacivertliler, genç yıldızın fiyatını belirledi. Napoli'nin Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif ettiğini belirten İtalyan basını, "Ancak Fenerbahçe, Eljif'i 20 milyon Euro'dan aşağıya satmayacağını iletti. Eğer Napoli pazarlıkları sürdürürse bir ihtimal 15 milyon Euro'ya bu işi bitirebilir" ifadesini kullandı.
- Spor
- 20.06.2019
- Gazete
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