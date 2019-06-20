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20 milyon Euro

yönetimi genç yıldızının fiyatını belirledi. Gazetelere göre istenen rakam 20 milyon Euro.

Eljif 20 milyon Euro
İsmi yoğun bir şekilde Avrupa devleri ile anılan li 'la ilgili İtalyan basınından çok flaş bir iddia geldi... Çizme'de yayın yapan gazete ve internet sitelerine göre Sarı- Lacivertliler, genç yıldızın fiyatını belirledi. 'nin Fenerbahçe'ye 10 milyon Euro teklif ettiğini belirten İtalyan basını, "Ancak Fenerbahçe, Eljif'i 20 milyon Euro'dan aşağıya satmayacağını iletti. Eğer Napoli pazarlıkları sürdürürse bir ihtimal 15 milyon Euro'ya bu işi bitirebilir" ifadesini kullandı.

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