Bugünkü
Takvim

Daha yapacak çok işimiz var

, G.Saray’dan ayrılmak istemediğini ve yeni başarılar kazanacağını ifade etti...

Daha yapacak çok işimiz var
G.Saray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, Arabistan ekibi Al İttihad'dan transfer teklifi almıştı. Faslı yıldız gelen teklifi kabul etmedi.

DEV HEYECAN
Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'da daha yapacak çok işim var. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSpor HaberleriDaha yapacak çok işimiz var
Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
Tüm Spor Haberleri