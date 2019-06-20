Daha yapacak çok işimiz var

G.Saray'ın yıldız oyuncusu Younes Belhanda, Arabistan ekibi Al İttihad'dan transfer teklifi almıştı. Faslı yıldız gelen teklifi kabul etmedi.



DEV HEYECAN

Sarı-kırmızılı ekipte mutlu olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, "Galatasaray'da daha yapacak çok işim var. Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanmak istiyorum" şeklinde konuştu.