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Comolli 'yi ikna için ’ya gitti

Sarı-Lacivertliler en önemli hedeflerinden biri olan için yeni bir hamle yaptı. Comolli, ’da yıldız futbolcu ile bir araya geldi. anlaşmaya çok yaklaştı.

Kanarya Kruse’ye uçtu
UEFA'nın vereceği kararı büyük bir heyecanla bekleyen Fenerbahçe bir yandan da çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal'ın listesinin zirvesinde yer alan Max Kruse için flaş bir hamle yaptı. Sportif direktör Damien Comolli dün Almanya'ya uçtu.

3 HAFTA ÖNCE TEKLİF YAPILDI
Comolli yaklaşık 3 hafta önce yapılan resmi teklife henüz net bir yanıt vermeyen Alman forvet ve menajeriyle bir araya geldi. Görüşmenin çok iyi geçtiği gelen bilgiler arasında.



YANAL'A MÜJDEYİ VERDİ!
Tarafların bugün birkez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzlerin giderileceği öğrenildi. Comolli'nin Yanal'ı arayarak "Anlaşmaya yakınız" dediği de öne sürülüyor.

UEFA KARARI BEKLENECEK
Yönetim eğer Kruse ile kesin anlaşmayı sağlarsa UEFA kararının ardından resmi açıklamayı yapacak. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.​



ASLAN DA PUSUDA BEKLİYOR
Kruse ile ilgilenen takımlardan birisi de ... Sarı- Kırmızılı yönetim, Alman futbolcuya teklifte bulunmuş ve beklemeye geçmişti.

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