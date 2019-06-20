UEFA'nın vereceği kararı büyük bir heyecanla bekleyen Fenerbahçe bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor... Sarı-Lacivertliler, Ersun Yanal'ın listesinin zirvesinde yer alan Max Kruse için flaş bir hamle yaptı. Sportif direktör Damien Comolli dün Almanya'ya uçtu.
3 HAFTA ÖNCE TEKLİF YAPILDI
Comolli yaklaşık 3 hafta önce yapılan resmi teklife henüz net bir yanıt vermeyen Alman forvet ve menajeriyle bir araya geldi. Görüşmenin çok iyi geçtiği gelen bilgiler arasında.
YANAL'A MÜJDEYİ VERDİ!
Tarafların bugün birkez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzlerin giderileceği öğrenildi. Comolli'nin Yanal'ı arayarak "Anlaşmaya yakınız" dediği de öne sürülüyor.
UEFA KARARI BEKLENECEK
Yönetim eğer Kruse ile kesin anlaşmayı sağlarsa UEFA kararının ardından resmi açıklamayı yapacak. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.
ASLAN DA PUSUDA BEKLİYOR
Kruse ile ilgilenen takımlardan birisi de Galatasaray... Sarı- Kırmızılı yönetim, Alman futbolcuya teklifte bulunmuş ve beklemeye geçmişti.
3 HAFTA ÖNCE TEKLİF YAPILDI
Comolli yaklaşık 3 hafta önce yapılan resmi teklife henüz net bir yanıt vermeyen Alman forvet ve menajeriyle bir araya geldi. Görüşmenin çok iyi geçtiği gelen bilgiler arasında.
YANAL'A MÜJDEYİ VERDİ!
Tarafların bugün birkez daha bir araya geleceği ve aradaki pürüzlerin giderileceği öğrenildi. Comolli'nin Yanal'ı arayarak "Anlaşmaya yakınız" dediği de öne sürülüyor.
UEFA KARARI BEKLENECEK
Yönetim eğer Kruse ile kesin anlaşmayı sağlarsa UEFA kararının ardından resmi açıklamayı yapacak. 31 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'ye 2+1 yıllık imza atması bekleniyor.
ASLAN DA PUSUDA BEKLİYOR
Kruse ile ilgilenen takımlardan birisi de Galatasaray... Sarı- Kırmızılı yönetim, Alman futbolcuya teklifte bulunmuş ve beklemeye geçmişti.
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