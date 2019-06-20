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Siyah-Beyazlılar, ’nın isteği üzerine Lanus takımında forma giyen sağ bek için çalışmalarına başladı.

Kartal’a tangocu sağ bek
Beşiktaş'ta çalışmaları devam ediyor. Siyah-Beyazlıların, Arjantin'in Lanus takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ bek oyuncusu Leonel Di Placido ile ilgilendiği öğrenildi. Teknik Direktör 'nın uzun süredir takip ettiği futbolculardan biri olan savunma oyuncusu için girişimlerde bulunulduğu bilgisine ulaşıldı.



UZUN SÜREDİR İZLİYOR
Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Leonel Di Placido 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. 25 yaşındaki oyuncu sağ bek dışında ön libero ve orta sahanın sağında da forma giyebiliyor. Avcı, Di Placido'yu ' de istemişti.

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