Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı dün İstanbul'da gerçekleştirildi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un ihale bedelinde indirim istemesi hakkında konuşan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ortada yazılı bir anlaşma ve verilmiş taahhütler var. beIN Sports'la görüşüp hem kulüplerin, hem beIN Sports'un hem de Türk futbolunun lehine bir anlaşma yapacağız" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir ise "Amacımız Türk futbolunun marka değerini artırmak. Marka değerini artırdıktan sonra her şey daha kolay olacak" dedi.
- Spor
- 19.06.2019
- Gazete
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