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Türk unun lehine bir anlaşma yapacağız

beIN ’un, yayın ihalesinde indirim talebi için , “Ortada bir anlaşma ve taahhüt var. Tekrar görüşüp Türk unun lehine bir anlaşma yapacağız” dedi.

Türk futbolunun lehine bir anlaşma yapacağız
Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı dün 'da gerçekleştirildi. Yayıncı kuruluş beIN Sports'un ihale bedelinde indirim istemesi hakkında konuşan Kulüpler Birliği ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, "Ortada yazılı bir anlaşma ve verilmiş taahhütler var. beIN 'la görüşüp hem kulüplerin, hem beIN Sports'un hem de Türk unun lehine bir anlaşma yapacağız" ifadelerini kullandı. Toplantı sonrası konuşan Başkanı Nihat Özdemir ise "Amacımız Türk futbolunun marka değerini artırmak. Marka değerini artırdıktan sonra her şey daha kolay olacak" dedi.

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