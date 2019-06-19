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: le ilgilenmiyorum

’dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Diagne, "Şu anda burada olduğum için çok mutluyum, le ilgilenmiyorum ve burada olmamın keyfini çıkarıyorum. Bu prestijli turnuvada rekabet edebilmek büyük bir zevk" ifadesini kullandı.

Transferle ilgilenmiyorum
Senegal Milli Takımı kampında bulunan Mbaye Diagne ülke basınına önemli açıklamalar yaptı... Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcu, "Şu anda burada olduğum için çok mutluyum, le ilgilenmiyorum ve burada olmamın keyfini çıkarıyorum. Bu prestijli turnuvada rekabet edebilmek büyük bir zevk" ifadesini kullandı. Senegalli forvet, "Bence bir forvet oyuncusundan istenen şey, gerekli olduğunda nasıl koşacağını bilmek, kafa olarak iyi durumda olmak ve en önemlisi gol atmak. Bunlara hazırım" açıklamasını yaptı.

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