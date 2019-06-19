Lecce taarruzu! 3 Türk oyuncu için resmen harekete geçtiler

yıldız için harekete geçti ve temsilcileriniyolladı.yetkilileriçin kulüp yetkilileriyle temasa geçtiler.için nasıl bir rakam teklif ettikleri henüz kesin olmasa da hemhem deiçin ilk teklifinolduğu öğrenildi.için ilk etaptateklif etmiş ama bu kabul edilmemişti.