Lecce taarruzu! 3 Türk oyuncu için resmen harekete geçtiler

Lecce 3 Türk yıldız için harekete geçti ve temsilcilerini İstanbul'a yolladı. Lecceli yetkililer Beşiktaş'tan Burak Yılmaz, Fenerbahçe'den Ozan Tufan, Bursaspor'dan Ertuğrul Özsoy için kulüp yetkilileriyle temasa geçtiler. Ertuğrul Özsoy için nasıl bir rakam teklif ettikleri henüz kesin olmasa da hem Burak Yılmaz hem de Ozan Tufan için ilk teklifin 3'er milyon Euro olduğu öğrenildi. Lecce, Ozan için ilk etapta 2.5 milyon Euro teklif etmiş ama bu kabul edilmemişti.
- Spor
- 19.06.2019
- Gazete
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