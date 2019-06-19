Fenerbahçe'nin bu sezonki kadrosunun şekillenmesinde Eljif Elmas kilit isim olacak. F.Bahçe bu oyuncudan gelecek para ve oyuncu takası ile UEFA'nın kıskacındayken derin bir nefes almaya hazırlanıyor. İspanya'nın 2 köklü Eljif için adeta gözünü karartmış durumda.
İSPANYOLLAR AÇIK AÇIK YAZIYOR
La Liga devi Atletico Madrid'in Eljif için 14 milyon Euro ile birlikte Hırvat santrfor Kalinic'i F.Bahçe'ye resmen önermeye hazırlanıyor. İspanyol basınına göre ilk temas gerçekleşti.
SEVILLA GERİ ADIM ATMIYOR
Sevilla'nın teklifi de daha aşağı değil. Hatta belki daha cazip! Sevilla 15 milyon Euro +Kjaer'i Fenerbahçe'ye önerecek. 2 teklifin de toplam değeri 23 milyon Euro civarında.
TEKLİFLER DAHA DA ARTABİLİR
Kulübe yakın kaynaklar Fener yönetiminin Eljif'i önümüzdeki yıl satma kararından çark ettiği bu sezon bu satışı gerçekleştireceği yönünde. Rekabet artarsa Fener daha da karlı çıkabilir.
İSPANYOLLAR AÇIK AÇIK YAZIYOR
La Liga devi Atletico Madrid'in Eljif için 14 milyon Euro ile birlikte Hırvat santrfor Kalinic'i F.Bahçe'ye resmen önermeye hazırlanıyor. İspanyol basınına göre ilk temas gerçekleşti.
SEVILLA GERİ ADIM ATMIYOR
Sevilla'nın teklifi de daha aşağı değil. Hatta belki daha cazip! Sevilla 15 milyon Euro +Kjaer'i Fenerbahçe'ye önerecek. 2 teklifin de toplam değeri 23 milyon Euro civarında.
TEKLİFLER DAHA DA ARTABİLİR
Kulübe yakın kaynaklar Fener yönetiminin Eljif'i önümüzdeki yıl satma kararından çark ettiği bu sezon bu satışı gerçekleştireceği yönünde. Rekabet artarsa Fener daha da karlı çıkabilir.
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