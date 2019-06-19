busezonki kadrosununşekillenmesindekilit isim olacak.bu oyuncudangelecek parave oyuncu takası ilekıskacındaykenderin birnefes almaya hazırlanıyor.köklüiçinadeta gözünü karartmışdurumda.Liga deviiçinile birliktesantrforresmen önermeyehazırlanıyor.basınına göre ilktemas gerçekleşti.teklifi de daha aşağıdeğil. Hatta belkidaha cazip!önerecek.teklifin de toplamdeğericivarında.yakın kaynaklaryönetimininönümüzdeki yıl satma kararından çark ettiği bu sezon bu satışı gerçekleştireceği yönünde. Rekabet artarsadaha da karlı çıkabilir.