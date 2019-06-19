Beşiktaş'ın portekizli yıldızı alacaklarını tahsil edemediği için Siyah-Beyazlı kulübü FIFA'ya şikayet etmişti. Bunun üzerine Başkan Fikret Orman'ın "Parasını verin gönderin" dediği iddia edildi. Ancak Orman dün böyle bir beyanı olmadığını belirtip iddiaları yalanladı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Fakat Siyah- Beyazlı takımın Portekizli yıldızı Fikret Orman'ın açıklamasını beklemeden sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Siyah-Beyazlı yönetimi adeta topa tuttu.
EĞER MUTLU DEĞİLSENİZ!
Quaresma açıklmasında "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterli. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" dedi.
ORMAN Q7'YE ÇOK SİNİRLENDİ
Q7'nin açıklamalarına çok sinirlenen Başkan Fikret Orman'ın kesinlikle Portekizli yıldızı gönderme kararı aldığı belirlendi. Quaresma İstanbul'a dönünce yönetim bir toplantı yapacak.
BEŞİKTAŞ'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Q7, dün yaşanan gerginlik sonrası Beşiktaş'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme Portekizli yıldızın Siyah-Beyazlılar'la köprüleri tamamen attığı şeklinde yorumlandı.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ
Fakat Siyah- Beyazlı takımın Portekizli yıldızı Fikret Orman'ın açıklamasını beklemeden sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak Siyah-Beyazlı yönetimi adeta topa tuttu.
EĞER MUTLU DEĞİLSENİZ!
Quaresma açıklmasında "Benimle mutlu değillerse toplantı yapmaları yeterli. Şu anda tatildeyim, gelince gerçekleri açıklayacağım. İsteyen, istediğini düşünmekte özgürdür" dedi.
ORMAN Q7'YE ÇOK SİNİRLENDİ
Q7'nin açıklamalarına çok sinirlenen Başkan Fikret Orman'ın kesinlikle Portekizli yıldızı gönderme kararı aldığı belirlendi. Quaresma İstanbul'a dönünce yönetim bir toplantı yapacak.
BEŞİKTAŞ'I TAKİPTEN ÇIKARDI!
Q7, dün yaşanan gerginlik sonrası Beşiktaş'ı Instagram hesabından takip etmeyi bıraktı. Bu gelişme Portekizli yıldızın Siyah-Beyazlılar'la köprüleri tamamen attığı şeklinde yorumlandı.
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