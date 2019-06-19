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garanti istedi!

Adebayor garanti istedi!
Fenerbahçe'nin 1 yıllık maç başı ücret etklif ettiği Adebayor'un Sarı-Lacivertliler'de oynamayı çok istediği ancak maç başı dışında kendisine garanti ücretin de verilmesini talep ettiği bildirildi. Başakşehir'le sözleşmesini fesheden Adebayor, devre arasında da gündeme gelmişti.

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