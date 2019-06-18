Lecce kafayı Burak’la bozdu

Lecce'nin Burak Yılmaz ısrarı sürüyor... Golcü oyuncu için kısa bir süre önce Beşiktaş'a teklifte bulunan ve 'ret' cevabı alan İtalyan ekibi, transferden vazgeçmedi ve Burak'ı kadrosuna katabilmek için sportif direktör Meluso'yu İstanbul'a gönderdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Meluso'nun İstanbul'da Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığını belirtirken Lecce'nin Beşiktaş'la bonservis konusunda arasında pürüzler olduğunu aktardı. Ayrıca transferin 48 saat içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği konuşuluyor. İtalyan ekibinin Burak'ın yanı sıra Bursasporlu Ertuğrul Ersoy için de temaslarda bulunduğu ve bu iki oyuncunun transferinde kararlı olduğu öğrenildi.
- Spor
- 18.06.2019
- Gazete
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