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kafayı Burak’la bozdu

Burak için yaptıkları ilk teklife ‘ret’ cevabı alan ’de sportif direktör , golcü oyuncu için ’a geldi.

Lecce kafayı Burak’la bozdu
'nin ısrarı sürüyor... Golcü oyuncu için kısa bir süre önce 'a teklifte bulunan ve 'ret' cevabı alan İtalyan ekibi, den vazgeçmedi ve Burak'ı kadrosuna katabilmek için sportif direktör 'yu 'a gönderdi. İtalyan gazeteci Di Marzio, Meluso'nun İstanbul'da Burak Yılmaz'la anlaşma sağladığını belirtirken Lecce'nin Beşiktaş'la bonservis konusunda arasında pürüzler olduğunu aktardı. Ayrıca transferin 48 saat içinde netlik kazanacağı kaydedildi. Beşiktaş'ın Burak Yılmaz için 5 milyon Euro bonservis bedeli istediği konuşuluyor. İtalyan ekibinin Burak'ın yanı sıra Bursasporlu Ertuğrul Ersoy için de temaslarda bulunduğu ve bu iki oyuncunun transferinde kararlı olduğu öğrenildi.

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