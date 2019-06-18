Hedefimiz yukarılara çıkmak

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, "Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A Milli Takımımızı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli Futbol Takımı gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. FIFA sıralaması olsun, Avrupa'daki sıralamamız olsun, hedefimiz yukarılara çıkmaktır" şeklinde konuştu.
- Spor
- 18.06.2019
- Gazete
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