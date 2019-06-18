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Hedefimiz yukarılara çıkmak

Başkanı , “ sıralaması olsun, Avrupa’daki sıralamamız olsun, hedefimiz yukarılara çıkmaktır” diye konuştu.

Hedefimiz yukarılara çıkmak
Türkiye Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir gündemle ilgili önemli açıklamalar yaptı. Özdemir, "Tek hedefimiz, Türk futbolunun layık olduğu yere dönmesi. Sadece A ı söylemiyorum. Kulüplerimiz, Ümit Milli Takımımız, U19, U18, U17 gibi, Engelli gibi, Kadınlar Futbol Takımı'nın da başarılı olması için elimizden geleni yapacağız. FIFA sıralaması olsun, Avrupa'daki sıralamamız olsun, hedefimiz yukarılara çıkmaktır" şeklinde konuştu.

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