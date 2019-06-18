Fıratcan Trabzon’da

Trabzonspor, Eskişehirspor'un genç oyuncusu Fıratcan Üzüm'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fıratcan'a önümüzdeki sezon 340 bin TL garanti ücret alacağı, sonraki yıllarda ise ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı belirtildi.
MAÇ BAŞI 6 BİN TL
20 yaşındaki kanat oyuncusu için Eskişehirspor'a yetiştirme bedeli ödenecek. Fıratcan Üzüm maç başı da 6 bin TL kazanacak.
MAÇ BAŞI 6 BİN TL
20 yaşındaki kanat oyuncusu için Eskişehirspor'a yetiştirme bedeli ödenecek. Fıratcan Üzüm maç başı da 6 bin TL kazanacak.
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