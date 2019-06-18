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Fıratcan ’da

Fırtına, ’dan Fıratcan’la 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Genç oyuncu yıllık 340 bin TL garanti ücret alacak.

Fıratcan Trabzon’da
Trabzonspor, 'un genç oyuncusu 'le 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Fıratcan'a önümüzdeki sezon 340 bin TL garanti ücret alacağı, sonraki yıllarda ise ÜFE-TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı belirtildi.

MAÇ BAŞI 6 BİN TL
20 yaşındaki kanat oyuncusu için Eskişehirspor'a yetiştirme bedeli ödenecek. Fıratcan Üzüm maç başı da 6 bin TL kazanacak.

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