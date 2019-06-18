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ile bağları kopan : Büyük ihtimalle ’a gideceğim

31 yaşındaki yıldız oyuncu, “ beni Medipol ’e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Şimdi ’ın teknik direktörü oldu ve büyük ihtimalle Beşiktaş’a gideceğim” dedi.

Beşiktaş’a gidiyorum
F.Bahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Roman Neustadter'den bomba bir açıklama geldi. Rus stoper, 'daki yakın çevresine, 'nın 'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söylediği öğrenildi.

AVCI DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
Neustadter, "Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. 'ın hocası oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim" dedi.



BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ
31 yaşındaki Rus savunmacı, "Menajerim birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacak... O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım..." ifadelerini kullandı.



TEKLİFLERİ ASKIYA ALDIM
Tecrübeli oyuncu, "Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen teklifleri askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur" dedi.

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