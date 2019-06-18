F.Bahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek olan Roman Neustadter'den bomba bir açıklama geldi. Rus stoper, İstanbul'daki yakın çevresine, Abdullah Avcı'nın Başakşehir'i çalıştırdığı dönemde kendisiyle çalışmak istediğini ve sezon sonu için anlaştıklarını söylediği öğrenildi.
AVCI DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
Neustadter, "Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Beşiktaş'ın hocası oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim" dedi.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ
31 yaşındaki Rus savunmacı, "Menajerim birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacak... O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım..." ifadelerini kullandı.
TEKLİFLERİ ASKIYA ALDIM
Tecrübeli oyuncu, "Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen teklifleri askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur" dedi.
AVCI DAHA ÖNCE DE İSTEMİŞTİ
Neustadter, "Abdullah Avcı beni Başakşehir'e istiyordu, hatta kendisiyle her konuda anlaşmıştık. Beşiktaş'ın hocası oldu ve ben de büyük ihtimalle Beşiktaş'a gideceğim" dedi.
BEŞİKTAŞ İLE GÖRÜŞECEĞİZ
31 yaşındaki Rus savunmacı, "Menajerim birkaç gün içinde Beşiktaş yönetimi ile masaya oturacak... O yüzden henüz İstanbul'daki evimi bile boşaltmadım..." ifadelerini kullandı.
TEKLİFLERİ ASKIYA ALDIM
Tecrübeli oyuncu, "Abdullah Avcı'nın benimle çalışmak istemesi gurur verici. Rusya'dan ve Almanya'dan gelen teklifleri askıya aldım. Bir kaç güne durumum belli olur" dedi.
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