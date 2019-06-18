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Evlatlara iyileştirme

’un iki yıldızı ve ’ün maaşlarına iyileştirme yapılacak

Evlatlara iyileştirme
Trabzonspor Yönetimi takımda kalmalarına karar verdiği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün alacaklarında ciddi bir iyileştirme yapma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon yıllık 2 milyon 500 bin TL'ye oynayan iki oyuncu gelecek sezon için 4 milyon TL alacak. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak.

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