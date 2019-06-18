Evlatlara iyileştirme

Trabzonspor Yönetimi takımda kalmalarına karar verdiği Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün alacaklarında ciddi bir iyileştirme yapma kararı aldı. Geçtiğimiz sezon yıllık 2 milyon 500 bin TL'ye oynayan iki oyuncu gelecek sezon için 4 milyon TL alacak. Önümüzdeki günlerde resmi açıklama yapılacak.