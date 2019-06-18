Diagne’nin kafası karışık!

Teknik direktör Fatih Terim'in raporu doğrultusunda satış listesine konulan Mbaye Diagne sosyal medya üzerinden herkesi şaşırtmaya devam ediyor.
ÇİN'E Mİ GİDİYOR?
Geçtiğimiz gün Instagram 'bio'sundaki Galatasaray yazısını silip dün yeniden ekleyen Senegalli yıldız bu kez de hesabına Çin bayrağı koydu. Bu gelişme transfer iddiaları gündeme getirdi ve "Diagne, Çin'e gidiyor" söylentilerini ortaya çıkardı.
15 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Kulislerde dolaşan iddialara göre Galatasaray yönetimi bir Suudi Arabistan bir de Çin kulübüyle masada... Sarı-Kırmızılı yönetim, Senegalli forvetin satışından en az 15 milyon Euro gelir bekliyor.
ÇİN'E Mİ GİDİYOR?
Geçtiğimiz gün Instagram 'bio'sundaki Galatasaray yazısını silip dün yeniden ekleyen Senegalli yıldız bu kez de hesabına Çin bayrağı koydu. Bu gelişme transfer iddiaları gündeme getirdi ve "Diagne, Çin'e gidiyor" söylentilerini ortaya çıkardı.
15 MİLYON EURO BEKLENİYOR
Kulislerde dolaşan iddialara göre Galatasaray yönetimi bir Suudi Arabistan bir de Çin kulübüyle masada... Sarı-Kırmızılı yönetim, Senegalli forvetin satışından en az 15 milyon Euro gelir bekliyor.
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