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Denizli: İnşallah tüm beklentileri karşılarız

Denizli: İnşallah tüm beklentileri karşılarız
İran'ın Pers Körfez Pro Ligi ekiplerinden Traktör Sazi ile anlaşan teknik direktör Mustafa Denizli görevine başlamak üzere bu ülkeye gitti. Tecrübeli hoca, "Türkler'in destek verdiği takımla birlikte olacağız. İnşallah tüm beklentileri karşılarız. 40 gün sonra da lig maçları başlıyor" diye konuştu.

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