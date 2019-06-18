Sevilla'dan ayrılacağı ve Fenerbahçe'ye transfer olacağı son günlerde sıklıkla yazılıp çizilen Simon Kjaer'den son derece anlamlı bir hareket geldi! Danimarkalı stoper tatil için İstanbul'a geldi Kjaer, sosyal medya hesabından uçaktan paylaşımlar yapmayı da ihmal etmedi.



SEVILLA YENİ STOPER ALDI...

Kjaer'in Sevilla'nın stoper takviyesi sonrasında gözden düştüğü ve Eljif'i transfer etmek isteyen İspanyol kulübünün Danimarkalı stoperi takasta kullanacağı ifade edilmişti.







GEÇEN SEZON 39 MAÇTA OYNADI

Kjaer ve menajeri ve ile Fenerbahçeli kurmayların bir görüşme gerçekleştirileceği de gelen haberler arasında. İyi bir sezon geçiren Kjaer, geçen sezon Sevilla formasıyla 39 resmi maça çıktı.



HEM KALİTELİ HEM DE LİDER...

Danimarka Milli Takım kaptanlığını da yapan 30 yaşındaki stoper Fener'de oynadığı dönemde taraftarların sevgilisi olmayı başarmış, kalitesi ve liderlik özellikleriyle dikkat çekmişti.



FFP YÜZÜNDEN SATILMIŞTI​

Fenerbahçe'deki performansıyla beğeni toplayan Kjaer, kulübün UEFA ile yaptığı FFP anlaşması çerçevesinde sattığı kadar oyunucu alabileceği için Sevilla'ya satılmıştı. Fener'e imza attığında da Türk futbol tarihinin pahalı savunma transferi olmuştu. Şimdi yollar yeniden kesişiyor.







Kjaer çocuklarıyma birlikte yaptığı paylaşıma Fenerbahçeliler büyük ilgi gösterdi.

