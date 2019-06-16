Çok büyük bir transfer harekatı yürüten Fenerbahçe'de gözler forvete döndü... Sol bek Kolarov, sol açık Konoplyanka ve ön libero Fejsa ile el sıkışan yönetim şimdi 'en kritik parça'yı almak için kolları sıvadı.

FORVETİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK

YENİ sezon planlamasında en büyük önemi forvet bölgesine veren Sarı-Lacivertliler çok kaliteli 3 golcüyle temas halinde.

RONDON LİSTEDE İLK SIRADA

LİSTENİN ilk sırasında, şu an boşta olan Salomon Rondon var. Fulham'lı Mitrovic ve A.Madrid'li Kalinic de gündemde.

YANAL'A MÜJDEYİ VERECEK

ÜÇ ismin menajeriyle de temas halinde olan sportif direktör Comolli 1 hafta içinde Ersun Yanal'a müjde vermek istiyor.