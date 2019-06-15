STOPER bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Arjantinli 28 yaşındaki Gaston Campi ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor'un 2021'e kadar sözleşmesi bulunan kulübü Estudiantes'le pürüz yaşadı. Başka adaylar olsa da Trabzonspor'da ilk tercihin Campi olacağı ve Arjantin kulübü ile görüşmelere deval edileceği vurgulandı.