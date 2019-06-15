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'un ilk tercihi Campi!

Arjantinli stoper ile anlaşan , Estudinates’le sıkıntı yaşadı. Ancak Bordo-Mavili kulübün başka adaylar da olsa ilk tercihi yine Campi olacak...

İlk tercih yine Campi!

STOPER bölgesini güçlendirmek isteyen Trabzonspor, çalışmalarına devam ediyor. Arjantinli 28 yaşındaki Gaston Campi ile hemen her konuda anlaşma sağlayan Trabzonspor'un 2021'e kadar sözleşmesi bulunan kulübü Estudiantes'le pürüz yaşadı. Başka adaylar olsa da Trabzonspor'da ilk tercihin Campi olacağı ve Arjantin kulübü ile görüşmelere deval edileceği vurgulandı.

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