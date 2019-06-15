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'ı radarına aldı

Bordo-Mavililer’in scoutları, orta saha için gündeme 24 yaşındaki oyuncuyu getirdi... Yönetim, oyuncunu 'ın şartlarını araştıracak...

Ortaya yeni aday Regan

çalışmalarına hız verirken gündeme yeni bir isim daha geldi... Bordo-Mavililer'in scoutları Hırvatistan ekibi 'da forma giyen orta saha oyuncusu 'ı yönetime sundu. Trabzonspor Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde Istra yönetimiyle masaya oturması bekleniyor.

SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR

GEÇTİĞİMİZ sezon Istra'da 32 maça çıkan Regan, 4 gol atarken 2 de asist yaptı. 24 yaşında ve merkez orta sahada görev yapan Obeng Regan'ın ikinci mevkisi ise sağ kanat... Genç yıldızın güncel piyasa değeri ise 500 bin Euro... Fırtına, transfer sezonunda genellikle genç isimlere yöneliyor.

REGAN GELECEK VAAT EDİYOR
24 yaşındaki Regan, dinamizmi ile ön plana çıkıyor. Ganalı orta saha oyuncusu gelecek vaat eden bir futbolcu.

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