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Sevilla Eljiff Elmas’ı kadrosuna katmak için gözünü kararttı! + 15 milyon euro

Birçok kulübün peşinde olduğu için en ciddi teklif Sevilla’dan geldi. İspanyol basını, Sevilla’nın 15 milyon Euro ile birlikte ’i teklif ettiğini yazdı. El Decano’da çıkan haberde “Sevilla, Eljif’e ciddi bir yatırım yapacak. İlk hedef Eljif Elmas olacak” denildi.

Sevilla’dan çılgın teklif

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken Sarı-Lacivertli kulübe çılgın bir teklifin geldiği bildirildi. Sevilla'nın transferinde adeta gözünü kararttığı bildirildi

DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR
İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımlarının markajında olan Eljif için devreye giren son takım Sevilla oldu. Sevilla'nın Eljif için 15 milyon Euro ile birlikte Kjaer'i teklif ettiği öne sürüldü.

TOPLAM TEKLİF 23 MİLYON EURO
FENERBAHÇE'NİN eski oyuncusu 'in piyasa değerinin 8 milyon Euro civarında olduğu hesap edilirse Sevilla'nın Eljif için yaptığı teklif 23 milyon Euro'yu bulduğu görülüyor.

SEVİLLA AÇIK ARA ÖNDE...
Eljif için İtalya'dan Inter, Napoli ve Lazio'nun İspanya'dan A.Madrid'in ve İngiltere'den de Tottenham'ın devrede olduğu, en yüksek miktara Sevilla'nın çıktığı ifade edildi.

MENAJERİ DE SİNYALİ VERDİ
BU arada Eljif Elmas'ın İtalya'daki temsilcisi George Gardi de bir açıklama yaptı. Gardi, "Karşılıklı anlaşmaların ardından Eljif Elmas'ın transferi kısa süre içinde açıklanacaktır"

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