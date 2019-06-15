Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken Sarı-Lacivertli kulübe çılgın bir teklifin geldiği bildirildi. Sevilla'nın Eljif Elmas transferinde adeta gözünü kararttığı bildirildi

DEVLER PEŞİNİ BIRAKMIYOR

İtalyan, İngiliz ve İspanyol takımlarının markajında olan Eljif için devreye giren son takım Sevilla oldu. Sevilla'nın Eljif için 15 milyon Euro ile birlikte Kjaer'i teklif ettiği öne sürüldü.

TOPLAM TEKLİF 23 MİLYON EURO

FENERBAHÇE'NİN eski oyuncusu Kjaer'in piyasa değerinin 8 milyon Euro civarında olduğu hesap edilirse Sevilla'nın Eljif için yaptığı teklif 23 milyon Euro'yu bulduğu görülüyor.

SEVİLLA AÇIK ARA ÖNDE...

Eljif için İtalya'dan Inter, Napoli ve Lazio'nun İspanya'dan A.Madrid'in ve İngiltere'den de Tottenham'ın devrede olduğu, en yüksek miktara Sevilla'nın çıktığı ifade edildi.

MENAJERİ DE SİNYALİ VERDİ

BU arada Eljif Elmas'ın İtalya'daki temsilcisi George Gardi de bir açıklama yaptı. Gardi, "Karşılıklı anlaşmaların ardından Eljif Elmas'ın transferi kısa süre içinde açıklanacaktır"